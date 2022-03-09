Война застала украинцев неожиданно – многие остались без документов. Поэтому в Дие появится новое временное цифровое удостоверение – еДокумент.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, документ будет очень гибким. Об этом чиновник сказал во время вечернего обращения 9 марта, сообщает 24 канал.

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Что известно о еДокументе

Он будет содержать паспортные данные, идентификационный код, а также при возможности фото.

Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.

еДокумент автоматически будет доступен всем пользователям приложения "Дия".

Больше деталей о еДокументе пока нет.

Смотрите полное обращение Дениса Шмыгаля за 9 марта – видео 24 канала

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