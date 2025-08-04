В Дії временно недоступны две услуги для водителей
- В приложении Дія временно недоступны услуги по замене или восстановлению водительского удостоверения и назначения или отмены надлежащего пользователя транспортного средства.
- Команда Дія и Главный сервисный центр МВД работают над восстановлением этих услуг и обещают информировать пользователей об изменениях.
В сервисе государственных услуг Дія временно на паузе две услуги для водителей и водительниц. Об этом стало известно вечером 4 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Какие услуги в приложении сейчас на паузе?
В сервисе государственных услуг сообщили, что две услуги для водителей и водительниц пока на паузе. Они недоступны для пользователей.
Говорится о таких услугах:
- замена или восстановление водительского,
- назначения или отмены надлежащего пользователя транспортного средства.
Команда Дии вместе с коллегами из Главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг,
– заверила команда.
В сообщении подчеркнули, что будут держать пользователей в курсе. "Как только все заработает – сообщим вам первыми в наших соцсетях", – подытожили разработчики.
Напомним, что в июне в Дії рассказывали о новой функции – замене техпаспорта. Соответствующую услугу удалось реализовать Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, а также ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".