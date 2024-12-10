В Дие появятся новые услуги для военнослужащих и их родных

Кабинет Министров продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Правительство запускает экспериментальный проект.

Проект, в частности, позволит через портал Дия оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны и денежную помощь раненым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В Дие появятся новые услуги для военных

Шмыгаль сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал Дия оформить:

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

денежную помощь раненым;

назначение пенсии по инвалидности;

обеспечение средствами реабилитации;

жилищно-коммунальные льготы;

услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов.

Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии,

– добавил премьер.