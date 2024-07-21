Было бы нам подарком: решатся ли россияне форсировать Днепр

Во вражеских соцсетях иногда появляются мысли, что оккупанты могут попытаться форсировать Днепр на Херсонщине. Тут есть много интересных нюансов.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, что он тихо мечтает, чтобы оккупантам дали такой приказ. Ведь это абсолютно суицидальная задача.

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Может ли Россия попытаться форсировать Днепр на Херсонщине

Как отметил Дикий, форсировать Днепр с низкого (левого) берега на высокий (правый) было бы невероятно сложно. И потери среди оккупантов были бы просто бешеными.

Это – суицидальная задача. Если бы ее действительно россиянам приказали сделать, то это было бы лучшее, что мы могли ожидать. Это была бы жестокая бойня оккупантов. Их потери были бы огромными. А возможность высадиться у них на правый берег – нулевая,

– сказал Дикий.

Тут даже сложно буквально доплыть на правый берег Днепра. Нечего и говорить о высадке и закреплении.

Оккупант, который командует российскими десантниками Михаил Теплинский, к сожалению, пока "не проявлял себя идиотом". Поэтому вряд ли там пойдут на такой шаг. Но, если в Кремле прикажут это сделать, то было бы неплохо. На этом бы карьера Теплинского закончилась бы.

Честно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы они это попробовали. Но, к сожалению, их генералы учатся на ошибках. И в последнее время особо глупых действий за ними не наблюдали. Не 2022 год на дворе,

– заметил Дикий.