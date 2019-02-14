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      Диктатура африканского типа постоянно нуждается в новых сказках, – Яковина о "демократии" России

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      Сурков – главный сказочник Путина
      Сурков – главный сказочник Путина / 24 канал

      А главным сказочником современной России является Владислав Сурков – бывший руководитель путинской администрации, а сейчас просто помощник президента.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Кто такой Сурков?

      По словам Яковины, Владислав Сурков – довольно странное лицо: "Получеченец, который вырос с матерью-одиночкой. Россиянкой. Всю жизнь он увлекался разного рода мистификациями". Яковина выделил, что Сурков:

      • После рождения получил имя Асланбек Дудаев, но впоследствии решил русифицироваться, а следовательно взял себе новое имя и фамилию матери.
      • В бурных 90-х придумывал различные "пелевинские пиар-штуки".
      • В своем кабинете вывешивал не портреты Путина, а американского рэпера Тупака Шакура и революционера Че Гевары.
      • Под псевдонимами писал песни для рок-групп и романы о современной России.

      А несмотря на это в течение всей своей биографии Сурков придумывал фантастические и полумистические концепции и явления в политике, экономике, обществе, которые успешно продавал своим руководителям. "Я бы назвал его современным сказочником", – отметил Яковина.

      Сурков
      Главный "современный сказочник России" – Владислав Сурков

      Чем Сурков известен украинцам?
      17 марта 2014 года на Владислава Суркова были наложены международные санкции в связи с агрессией России против Украины. Правительство США запретило ему въезд в страну, наложило арест на активы и собственность. Помощника президента России считают одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Аналогичные меры были приняты со стороны Европейского Союза и Украины. Сурков заявил, что решение Вашингтона расценивает как признание его заслуг перед Россией. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил Суркова в руководстве группами иностранных снайперов, которые обстреливали людей на Майдане в 2014 году, а также в том, что он координировал деятельность вооруженных террористических формирований на востоке Украины.

      Зачем Сурков нужен Путину?

      Автор блога отметил, что именно Сурков придумал для Путина концепцию "суверенной демократии", которая на самом деле является лишь диктатурой африканского типа.

      Его задача – описывать реальность в формате борьбы добра и зла. Где заказчик играет роль трагической, одинокой и никому не понятной силы с хитрыми и коварными оппонентами, которые обязательно притворяются хорошими. Конечно, герой их победит, используя древние артефакты, сокровенные знания и магические символы,
      – рассказал Яковина.

      И добавил, что именно таким образом в голове Суркова зародились болезненные фантомы "русского мира" и "Новороссии". Конечно, все подобные фантастические конструкции разрушаются в прах, как только касаются реальности. В конце концов, именно поэтому к своему 20-летию путинский режим подошел ни с чем:

      • Установлена диктатура.
      • Украден триллион долларов.
      • Развалившаяся наука.
      • Почти уничтожена культура.
      • Ничего и нигде не строится.
      • В обществе продолжается бесконечная война всех против всех.

      А еще и элита изо всех сил мечтает сбежать на Запад. Только мечтает, ведь отношения с Западом полностью испорчены. "Вот здесь, собственно, и возникает потребность в новой сказке", – подытожил Яковина.

      Какую новую сказку придумал Сурков для Путина – смотрите в полном выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 13 февраля 2019:

       

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      Теги: Новости России Видеоблоги Владимир Путин Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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