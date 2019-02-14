Диктатура африканського типу постійно потребує нових казок, – Яковина про "демократію" в Росії

А головним казкарем сучасної Росії є Владислав Сурков – колишній керівник путінської адміністрації, а зараз просто помічник президента.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Хто такий Сурков?

За словами Яковини, Владислав Сурков – доволі дивна особа: "Напівчеченець, який виріс із матір'ю-одиначкою. Росіянкою. Усе життя він захоплювався різного штибу містифікаціями". Яковина виокремив, що Сурков:

• Після народження отримав ім'я Асланбек Дудаєв, але згодом вирішив зросійщитися, а отже взяв собі нове ім'я та прізвище матері.

• У буремних 90-х вигадував різноманітні "пелевінські піар-штуки".

• У своєму кабінеті вивішував не портрети Путіна, а американського репера Тупака Шакура та революціонера Че Гевари.

• Під псевдонімами писав пісні для рок-гуртів та романи про сучасну Росію.

А попри це протягом усієї своєї біографії Сурков вигадував фантастичні та напівмістичні концепції і явища в політиці, економіці, суспільстві, які успішно продавав своїм керівникам. "Я б назвав його сучасним казкарем", – зазначив Яковина.



Головний "сучасний казкар Росії" – Владислав Сурков

Чим Сурков відомий українцям?17 березня 2014 року на Владислава Суркова були накладені міжнародні санкції у зв'язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в'їзд до країни, наклав арешт на активи та власність. Помічника президента Росії вважають одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Аналогічні заходи були прийняті з боку Європейського Союзу та України. Сурков заявив, що рішення Вашингтона розцінює як визнання його заслуг перед Росією. Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Суркова в керівництві групами іноземних снайперів, які обстрілювали людей на Майдані у 2014, а також у тому, що він координував діяльність збройних терористичних формувань на сході України.

Навіщо Сурков потрібен Путіну?

Автор блогу зауважив, що саме Сурков вигадав для Путіна концепцію "суверенної демократії", яка насправді є лише диктатурою африканського типу.

Його завдання – описувати реальність у форматі боротьби добра і зла. Де замовник грає роль трагічної, самітньої і нікому не зрозумілої сили з хитрими і підступними опонентами, які обов'язково прикидаються хорошими. Звісно, герой їх переможе, використовуючи стародавні артефакти, потаємні знання і магічні символи,

– розповів Яковина.

І додав, що саме у такий спосіб в голові Суркова зародилися хворобливі фантоми "руського міра" і "новороссії". Звісно, усі подібні фантастичні конструкції руйнуються на порох, щойно торкаються реальності. Зрештою, саме тому до свого 20-річчя путінський режим підійшов ні з чим:

• Встановлена диктатура.

• Викрадено трильйони доларів.

• Розвалена наука.

• Майже знищена культура.

• Нічого й ніде не будується.

• У суспільстві триває нескінченна війна усіх проти всіх.

А ще й еліта з усіх сил мріє втекти на Захід. Лише мріє, адже стосунки з Заходом повністю зіпсовано. "Ось тут, власне, і виникає потреба у новій казці", – підсумував Яковина.

Яку нову казку вигадав Сурков для Путіна – дивіться у повному випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 13 лютого 2019: