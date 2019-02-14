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      Диктатура африканського типу постійно потребує нових казок, – Яковина про "демократію" в Росії

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      Сурков – головний казкар Путіна
      Сурков – головний казкар Путіна / 24 канал

      А головним казкарем сучасної Росії є Владислав Сурков – колишній керівник путінської адміністрації, а зараз просто помічник президента.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      Хто такий Сурков?

      За словами Яковини, Владислав Сурков – доволі дивна особа: "Напівчеченець, який виріс із матір'ю-одиначкою. Росіянкою. Усе життя він захоплювався різного штибу містифікаціями". Яковина виокремив, що Сурков:

      • Після народження отримав ім'я Асланбек Дудаєв, але згодом вирішив зросійщитися, а отже взяв собі нове ім'я та прізвище матері.
      • У буремних 90-х вигадував різноманітні "пелевінські піар-штуки".
      • У своєму кабінеті вивішував не портрети Путіна, а американського репера Тупака Шакура та революціонера Че Гевари.
      • Під псевдонімами писав пісні для рок-гуртів та романи про сучасну Росію.

      А попри це протягом усієї своєї біографії Сурков вигадував фантастичні та напівмістичні концепції і явища в політиці, економіці, суспільстві, які успішно продавав своїм керівникам. "Я б назвав його сучасним казкарем", – зазначив Яковина.

      Сурков
      Головний "сучасний казкар Росії" – Владислав Сурков

      Чим Сурков відомий українцям?17 березня 2014 року на Владислава Суркова були накладені міжнародні санкції у зв'язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в'їзд до країни, наклав арешт на активи та власність. Помічника президента Росії вважають одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Аналогічні заходи були прийняті з боку Європейського Союзу та України. Сурков заявив, що рішення Вашингтона розцінює як визнання його заслуг перед Росією. Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Суркова в керівництві групами іноземних снайперів, які обстрілювали людей на Майдані у 2014, а також у тому, що він координував діяльність збройних терористичних формувань на сході України.

      Навіщо Сурков потрібен Путіну?

      Автор блогу зауважив, що саме Сурков вигадав для Путіна концепцію "суверенної демократії", яка насправді є лише диктатурою африканського типу. 

      Його завдання – описувати реальність у форматі боротьби добра і зла. Де замовник грає роль трагічної, самітньої і нікому не зрозумілої сили з хитрими і підступними опонентами, які обов'язково прикидаються хорошими. Звісно, герой їх переможе, використовуючи стародавні артефакти, потаємні знання і магічні символи,
      – розповів Яковина.

      І додав, що саме у такий спосіб в голові Суркова зародилися хворобливі фантоми "руського міра" і "новороссії". Звісно, усі подібні фантастичні конструкції руйнуються на порох, щойно торкаються реальності. Зрештою, саме тому до свого 20-річчя путінський режим підійшов ні з чим: 

      • Встановлена диктатура.
      • Викрадено трильйони доларів.
      • Розвалена наука.
      • Майже знищена культура.
      • Нічого й ніде не будується.
      • У суспільстві триває нескінченна війна усіх проти всіх.

      А ще й еліта з усіх сил мріє втекти на Захід. Лише мріє, адже стосунки з Заходом повністю зіпсовано. "Ось тут, власне, і виникає потреба у новій казці", – підсумував Яковина.

      Яку нову казку вигадав Сурков для Путіна – дивіться у повному випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" за 13 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини Росії Російська пропаганда Володимир Путін Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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