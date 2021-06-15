Дипломаты отговорили Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным, – СМИ

Глава США Джо Байден должен отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве. Это может отодвинуть личные переговоры президентов на второй план.
Такие рекомендации дали Байдену группа дипломатов и экспертов, сообщает издание Axios.
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Издание отмечает, что эти консультации демонстрируют, насколько Байден хочет быть хорошо подготовленным, "опираясь на опыт официальных лиц, которые не понаслышке знакомы с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ".
Группа призвала Байдена не проводить совместной пресс-конференции с Путиным и не давать ему возможность попробовать отодвинуть на второй план личные переговоры новыми публичными предложениями,
– говорится в сообщении.
Ранее Байден объяснил, что решил не проводить совместной пресс-конференции с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров. Белый дом заявил, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после саммита.
Что стоит знать о встрече Байдена и Путина
- Саммит американского и российского президентов состоится уже 16 июня на вилле La Grange в швейцарском городе Женева. Байден предложил Путину встретиться еще в конце апреля, во время телефонного разговора.
- Глава Кремля Владимир Путин ранее отметил, что особых прорывов по итогам встречи не ожидает. Взамен, Джозеф Байден пообещал заявить, что "США вернулись". Президент США также возлагает надежды на стабильные отношения между странами.