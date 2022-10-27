Директор ЦРУ тайно посещал Украину в начале октября, – CNN

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Подробности встречи, как и сам факт, оставили в тайне.

О том, что встреча состоялась, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Впрочем, они тоже отказались сообщить подробности о поездке.

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Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными.

– цитирует СМИ официального представителя США.

Возможная причина приезда – ядерная угроза

Издание предположило, что поездка Бернса связана с растущей обеспокоенностью США о том, что Россия может использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Бернс и другие официальные представители США публично заявили, что пока не видят доказательств активной подготовки Кремля к такому шагу.

Впрочем, официальные лица, знакомые с разведывательными данными, предупредили, что риск самый высокий с начала вторжения России в Украину.

Актуально о спекуляциях России по "грязной бомбе"

Кроме привычного шантажа ядерным вооружением, Кремль нашел еще один способ спекулировать на теме ядерной угрозы – выдумки о якобы возможном применении "грязной бомбы" Украиной на своей же территории приобрели значительный резонанс.

Министр Шойгу обзвонил всех возможных министров относительно этой угрозы. Однако откуда такая обеспокоенность за украинцев – не объяснил. Украине все понятно.

Владимир Зеленский заявил, что обвинения России свидетельствуют о том, что Москва планирует применить тактическое ядерное оружие и постарается обвинить Киев.

Министр обороны Алексей Резников считает, что подобные обвинения являются частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира.

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Ранее Бернс заявлял, что разведка США продолжит "способствовать тому, чтобы Путин потерпел неудачу в Украине". По его словам, российский диктатор зациклен на "контроле над Украиной", но недооценил ее.