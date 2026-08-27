Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал "24 Каналу", что цель поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа могла быть различной. В частности, он мог передать Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа относительно войны против Украины и возможных последствий для России.

Визиты директоров ЦРУ в Москву всегда преследовали важную цель

По словам Олега Рыбачука, за последние 10 лет состоялось несколько визитов руководителей ЦРУ в Москву. Они приходились на периоды особенно высокой напряженности между США и Россией, когда требовалось принимать важные политические решения.

Эксперт подчеркнул, что это не совсем дипломатические контакты, ведь разведчики могут обсуждать вопросы более прямо и конкретно.

Это точно не рядовое событие, пусть там Трамп и лукавит. За последние 10 лет у нас было четыре визита директоров ЦРУ в Москву. Каждый раз они происходили в определенный момент, когда нужно было принимать решения, касающиеся политики двух стран и которые дипломатическим путем решить было невозможно,

– отметил Рыбачук.

Он предположил, что нынешний визит мог быть связан с целым рядом актуальных вопросов. Среди возможных тем – война России против Украины, вовлечение Москвы в другие международные конфликты, обмен удерживаемыми Россией людьми и ситуация с российскими диверсиями в Европе.

Путину могли передать сигнал от Трампа

Что директор ЦРУ не провел много времени в Москве и вылетел в день прибытия, не обязательно свидетельствует о провале его миссии. По мнению Рыбачука, его задача могла заключаться лишь в передаче конкретной информации или предупреждения российскому руководству.

Если директор ЦРУ приехал с определенными сигналами от Трампа, например, о том, что если Россия не пойдет на прекращение войны в Украине, то Украина получит оружие, поддержку, а последствия для Путина будут очень болезненными, то там много времени не нужно, чтобы эту информацию передать,

– пояснил глава "Центра совместных действий".

По его словам, короткая форма таких переговоров вполне логична, ведь представители спецслужб работают иначе, чем дипломаты. Перед подобными встречами стороны могут заранее готовить контакты и определять вопросы для обсуждения.

Спецслужбы, в отличие от дипломатов, говорят проще, четче и, соответственно, короче,

– подчеркнул Рыбачук.

Эксперт отметил, что пока точно неизвестно, какие именно вопросы обсуждались во время визита. Его возможные результаты можно будет оценить позже – в частности, по поведению России и дальнейшему развитию ситуации в Украине и Европе.