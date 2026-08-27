Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що мета поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа могла бути різною. Зокрема, він міг передати Владіміру Путіну сигнал від Дональда Трампа щодо війни проти України та можливих наслідків для Росії.

Візити директорів ЦРУ до Москви завжди мали важливу мету

За словами Олега Рибачука, за останні 10 років відбулося кілька візитів керівників ЦРУ до Москви. Вони припадали на періоди особливо високої напруги між США та Росією, коли потрібно було ухвалювати важливі політичні рішення.

Експерт наголосив, що це не зовсім дипломатичні контакти, адже розвідники можуть обговорювати питання більш прямо та конкретно.

Це точно не рядова подія, хай там Трамп не лукавить. За останні 10 років у нас було чотири візити директорів ЦРУ до Москви. Кожен раз вони відбувалися в певний момент, коли потрібно було приймати рішення, які стосувалися політики двох країн і які дипломатично не можна було вирішити,

– зазначив Рибачук.

Він припустив, що нинішній візит міг бути пов'язаний із цілою низкою актуальних питань. Серед можливих тем – війна Росії проти України, залучення Москви до інших міжнародних конфліктів, обмін утримуваними Росією людьми та ситуація з російськими диверсіями у Європі.

Путіну могли передати сигнал від Трампа

Те, що директор ЦРУ не провів багато часу в Москві та вилетів у день прибуття, не обов'язково свідчить про провал його місії. На думку Рибачука, його завдання могло полягати лише в передачі конкретної інформації або попередження російському керівництву.

Якщо директор ЦРУ приїхав з певними сигналами від Трампа, наприклад, про те, що якщо Росія не піде на згортання війни в Україні, то Україна отримає зброю, підтримку, а наслідки для Путіна будуть дуже болючі, то там багато часу не треба, щоб цю інформацію передати,

– пояснив голова "Центру спільних дій".

За його словами, короткий формат таких переговорів є цілком логічним, адже представники спецслужб працюють інакше, ніж дипломати. Перед подібними зустрічами сторони можуть заздалегідь готувати контакти та визначати питання для обговорення.

Спецслужби, на відміну від дипломатів, говорять простіше, чіткіше і, відповідно, менше по часу,

– наголосив Рибачук.

Експерт зауважив, що поки достеменно невідомо, які саме питання обговорювали під час візиту. Його можливі результати можна буде оцінити згодом – зокрема, за поведінкою Росії та подальшим розвитком ситуації в Україні та Європі.