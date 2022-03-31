Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров

31 марта 2022 , 21:46
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Источник:

твиттер МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Россию для переговоров по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине. Гросс и решил посетить Россию после того, как побывал в Украине.

Гросси проведет переговоры с россиянами 1-го апреля

Глава Международного агентства по атомной энергии 31-го марта прибыл в Калининград. Он планирует 1-го апреля провести переговоры с российской стороной.

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Встреча Гросси с высокопоставленными российскими лицами должна состояться утром.

Генеральный директор МАГАТЭ только что прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими официальными лицами завтра утром,
– говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Автор: Михайло Гема