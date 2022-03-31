Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров
31 марта 2022 , 21:46Читати новину українською
Источник:твиттер МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Россию для переговоров по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине. Гросс и решил посетить Россию после того, как побывал в Украине.
Гросси проведет переговоры с россиянами 1-го апреля
Глава Международного агентства по атомной энергии 31-го марта прибыл в Калининград. Он планирует 1-го апреля провести переговоры с российской стороной.
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Встреча Гросси с высокопоставленными российскими лицами должна состояться утром.
Генеральный директор МАГАТЭ только что прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими официальными лицами завтра утром,
– говорится в сообщении МАГАТЭ.
Россия захватила две АЭС в Украине
- Заметим, что Гросси прибыл на переговоры в Россию на фоне оккупации российскими военными двух АЭС в Украине.
- Оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую АЭС. Уже 4 марта враг оккупировал ЗАЭС, где обстрелами вызвал пожар.
- На Запорожской АЭС были замечены работники российской государственной компании Росатом.
- По предварительной информации, часть россиян покинула ЧАЭС из-за облучения.
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