Закрытое укрытие в Киеве: директора департамента КГГА отстранили от должности

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА отстранили от должности. Это связано с гибелью людей из-за недопуска к укрытию в столице.

Таким образом, апелляционный суд отменил решение первой инстанции. Кстати, ранее охранник поликлиники в Деснянском районе Киева, возле которой погибли три человека, признал свою вину.

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Как стало известно, суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.



Суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА / фото прокуратуры



Мужчина занимал должность в КГГА с 2018 года / фото прокуратуры

Напомним, что 1 июня в Деснянском районе города Киева во время обстрелов погибли три человека, в частности, малолетний ребенок. Еще семь граждан получили травмы разной степени тяжести.

По данным следствия подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий, что привело к гибели и травмированию людей на пороге простейшего укрытия, что является тяжелыми последствиями.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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