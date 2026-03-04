Блогерша Таисия Маламан (Dirubens) публично признавалась в любви Кремлю и судилась с офицером ВСУ Анатолием Штефаном. Однако 3 марта ее арестовали в России.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Что известно о скандальной блогерше?

В 2021 году на Аллее Небесной Сотни с ней снимали видео. Там спросили, что она выберет: Россию или Украину, однако Dirubens выбрала врага. За это ее сильно критиковали, поэтому девушка подала иск о "защите чести и достоинства", но получила отказ и переехала в Россию. Оказалось, что там блогер уже несколько раз попадала в участок.

В 2023 году Маламан писала заявления в полицию на офицера ВСУ Анатолия Штефана, но уже из Москвы, и пыталась обжаловать решение в суде.

Ее арестовали 3 марта в Санкт-Петербурге. На видео видно, что с ней разговаривал полицейский. Маламан сказала, что приехала на экскурсию и родилась в Киеве.

"Понятно. Телефон выключаем и в машину садимся. Иначе сейчас на вас надену наручники. Будем выяснять относительно вашей личности данные. Выключаем телефон", – заявляет полицейский. Далее девушка отказывается выключать телефон и ее задерживают.

Сестра предательской блогера пыталась доказать, что деятельность полицейских "неправомерная", однако на нее никто не реагировал.

