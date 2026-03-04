Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Читайте також Втік з України та не приховував симпатії до проросійських наративів: де зараз Андрій Доманський

Що відомо про скандальну блогерку?

У 2021 році на Алеї Небесної Сотні з нею знімали відео. Там запитали, що вона вибере: Росію чи Україну, однак Dirubens обрала ворога. За це її сильно критикували, тому дівчина подала позов про "захист честі та гідності", але отримала відмову та переїхала в Росію. Виявилось, що там блогерка вже кілька разів потрапляла у відділок.

У 2023 році Маламан писала заяви в поліцію на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, але вже із Москви, та намагалась оскаржити рішення в суді.

Її заарештували 3 березня в Санкт-Петербурзі. На відео видно, що з нею розмовляв поліцейський. Маламан сказала, що приїхала на екскурсію і народилась в Києві.

Скандали з блогеркою в Україні і Росії: дивіться відео

"Зрозуміло. Телефон вимикаємо і в машину сідаємо. Інакше зараз на вас одягну кайданки. Будемо з’ясовувати щодо вашої особистості дані. Вимикаємо телефон", – заявляє поліцейський. Далі дівчина відмовляється вимикати телефон та її затримують.

Сестра зрадливої блогерки намагалась довести, що діяльність поліцейських "неправомірна", однак на неї ніхто не реагував.

Що відомо про схожі випадки державної зради?