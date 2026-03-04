Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Що відомо про скандальну блогерку?
У 2021 році на Алеї Небесної Сотні з нею знімали відео. Там запитали, що вона вибере: Росію чи Україну, однак Dirubens обрала ворога. За це її сильно критикували, тому дівчина подала позов про "захист честі та гідності", але отримала відмову та переїхала в Росію. Виявилось, що там блогерка вже кілька разів потрапляла у відділок.
У 2023 році Маламан писала заяви в поліцію на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, але вже із Москви, та намагалась оскаржити рішення в суді.
Її заарештували 3 березня в Санкт-Петербурзі. На відео видно, що з нею розмовляв поліцейський. Маламан сказала, що приїхала на екскурсію і народилась в Києві.
Скандали з блогеркою в Україні і Росії: дивіться відео
"Зрозуміло. Телефон вимикаємо і в машину сідаємо. Інакше зараз на вас одягну кайданки. Будемо з’ясовувати щодо вашої особистості дані. Вимикаємо телефон", – заявляє поліцейський. Далі дівчина відмовляється вимикати телефон та її затримують.
Сестра зрадливої блогерки намагалась довести, що діяльність поліцейських "неправомірна", однак на неї ніхто не реагував.
Що відомо про схожі випадки державної зради?
Колишнього депутата ОПЗЖ Олега Волошина скерували до суду за державну зраду та неподання декларацій. Він перебував у Росії, поширював проросійську пропаганду і намагався дискредитувати Україну та її союзників. Йому загрожує довічне ув’язнення.
СБУ та Нацполіція повідомили про нову підозру Володимиру Сальдо за створення незаконного збройного формування на лівобережжі Херсонщини. Гауляйтера звинувачують у організації батальйону на підтримку Росії, його фінансуванні та забезпеченні спорядженням, а також у закликах місцевих жителів вступати до угруповання. Наразі йому заочно оголосили підозру, а 11 його спільників також фігурують у кримінальному провадженні.
Проти блогера та політтехнолога Володимира Петрова відкрито кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. СБУ стверджує, що через свої YouTube-проєкти та публічні виступи він поширював проросійську риторику, заперечував повномасштабне вторгнення, визнавав "ЛНР" і "ДНР" та міг сприяти зриву мобілізації; йому загрожує 12 – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.