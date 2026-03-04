Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Что известно о скандальной блогерше?
В 2021 году на Аллее Небесной Сотни с ней снимали видео. Там спросили, что она выберет: Россию или Украину, однако Dirubens выбрала врага. За это ее сильно критиковали, поэтому девушка подала иск о "защите чести и достоинства", но получила отказ и переехала в Россию. Оказалось, что там блогер уже несколько раз попадала в участок.
В 2023 году Маламан писала заявления в полицию на офицера ВСУ Анатолия Штефана, но уже из Москвы, и пыталась обжаловать решение в суде.
Ее арестовали 3 марта в Санкт-Петербурге. На видео видно, что с ней разговаривал полицейский. Маламан сказала, что приехала на экскурсию и родилась в Киеве.
"Понятно. Телефон выключаем и в машину садимся. Иначе сейчас на вас надену наручники. Будем выяснять относительно вашей личности данные. Выключаем телефон", – заявляет полицейский. Далее девушка отказывается выключать телефон и ее задерживают.
Сестра предательской блогера пыталась доказать, что деятельность полицейских "неправомерная", однако на нее никто не реагировал.
Что известно о похожих случаях государственной измены?
Бывшего депутата ОПЗЖ Олега Волошина был направлен в суд за государственную измену и непредставление деклараций. Он находился в России, распространял пророссийскую пропаганду и пытался дискредитировать Украину и ее союзников. Ему грозит пожизненное заключение.
СБУ и Нацполиция сообщили о новом подозрении Владимиру Сальдо за создание незаконного вооруженного формирования на левобережье Херсонской области. Гауляйтера обвиняют в организации батальона в поддержку России, его финансировании и обеспечении снаряжением, а также в призывах местных жителей вступать в группировку. Сейчас ему заочно объявили подозрение, а 11 его сообщников также фигурируют в уголовном производстве.
Против блогера и политтехнолога Владимира Петрова открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене. СБУ утверждает, что через свои YouTube-проекты и публичные выступления он распространял пророссийскую риторику, отрицал полномасштабное вторжение, признавал "ЛНР" и "ДНР" и мог способствовать срыву мобилизации; ему грозит 12 – 15 лет заключения с конфискацией имущества.