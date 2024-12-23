Дискотека на Ростовщине: дроны атакуют аэродром возле Миллерово, мог быть прилет

Вечером 23 декабря "добрые" дроны долетели до аэродрома около российского Миллерово. Камеры зафиксировали вероятный прилет по аэродрому.

Место служит базой для российской фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке пехоты, которая дислоцируется на Востоке и Юге Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Камеры зафиксировали прилет на аэродроме "Миллерово"

Минобороны России традиционно уверяет в успешной работе ПВО над Ростовской областью: якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 8, а по некоторым данным, 9 украинских дронов.

"С девяти вечера силы и средства ПВО отбивают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отбивать атаку", – писал временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слесарь.

В Ростовской области раздаются взрывы: смотрите видео

Несмотря на все "сбитые" дроны, вероятно, есть прилеты по аэродрому "Миллерово". Опубликованные кадры говорят об этом. На них видно, как россияне пытаются сбить что-то вблизи аэродрома, раздаются взрывы и выстрелы.

"Дискотека на аэродроме "Миллерово", – прокомментировали это действо в ЦПД.

Вероятный прилет по аэродрому "Миллерово": смотрите видео

Местные также сообщают, что на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков. А еще утверждают, что повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума, студентов которого уже принялись эвакуировать из общежития.