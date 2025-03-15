Дистанция – тысяча километров: Зеленский заявил об успешном применении ракеты "Нептун"

В субботу, 15 марта, Владимир Зеленский заслушал доклады по ракетной программе. Ракета "Длинный Нептун" прошла все испытания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно об испытаниях ракеты "Нептун"

Владимир Зеленский отметил о существенных результатах украинской ракетной программы.

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров,

– рассказал президент.

Он поблагодарил украинских разработчиков, производителям и военным. Зеленский отметил, что продолжается работа ради гарантирования украинской безопасности.

Также украинский гарант заслушал доклад Александра Сырского относительно фронта. Как отметил Зеленский, ситуация на Покровском направлении стабилизирована. По Курской области, то операция Сил обороны в определенных районах продолжается.

"Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", – подчеркнул президент.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что вдоль нашей восточной границы Украины российская армия накапливает силы. По словам президента, это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Командование это понимает и будет противодействовать.

"Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы". – сказал президент.