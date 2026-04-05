Россияне активно минируют дороги в Украине на 10 –20 километров вглубь, – "Флеш"
5 апреля, 16:23
Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска активно минируют прифронтовые территории Украины на глубину 10 – 20 километров с помощью дронов.
  • Мины срабатывают при приближении автомобиля на основе магнитного датчика, что представляет угрозу для всех, кто передвигается по дорогам.

Российские войска на фронте активно применяют дистанционное минирование. Кроме этого, враг прибегает к минированию прифронтовых территорий на 10 – 20 километров.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Читайте также В Никополе россияне разбрасывают листовки с угрозами: власти предупреждают об информационной атаке

Какую тактику использует враг?

"Флеш" объяснил, что россияне действуют следующим образом: большой дрон прилетает в тыл, затем опускается и сбрасывает мину на дорогу или рядом с ней.

Конечно, наш противник также минирует дороги вглубь Украины на глубину 10 – 20 километров, не разбираясь, кто поедет по этой дороге, 
– добавил советник министра обороны.

По его словам, мина срабатывает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика.

В своей заметке "Флеш" также показал наглядный пример, как может выглядеть такой способ минирования и призвал жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах.

Как выглядит дистанционное минирование / Фото: "Флеш"

Что сейчас происходит на фронте?

  • По данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили участки вблизи трех населенных пунктов – возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине, а также возле Степногорска, что в Запорожье.
     

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины с конца января вернули под контроль 480 квадратных километров территории на Александровском направлении. По его словам, несмотря на постоянные атаки, украинские военные удерживают позиции и наносят значительные потери врагу.
     

  • Российское минобороны недавно заявило о "захвате всей Луганщины". Однако в Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян и отметили, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.