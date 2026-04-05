Россияне активно минируют дороги в Украине на 10 –20 километров вглубь, – "Флеш"
- Российские войска активно минируют прифронтовые территории Украины на глубину 10 – 20 километров с помощью дронов.
- Мины срабатывают при приближении автомобиля на основе магнитного датчика, что представляет угрозу для всех, кто передвигается по дорогам.
Российские войска на фронте активно применяют дистанционное минирование. Кроме этого, враг прибегает к минированию прифронтовых территорий на 10 – 20 километров.
Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Какую тактику использует враг?
"Флеш" объяснил, что россияне действуют следующим образом: большой дрон прилетает в тыл, затем опускается и сбрасывает мину на дорогу или рядом с ней.
Конечно, наш противник также минирует дороги вглубь Украины на глубину 10 – 20 километров, не разбираясь, кто поедет по этой дороге,
– добавил советник министра обороны.
По его словам, мина срабатывает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика.
В своей заметке "Флеш" также показал наглядный пример, как может выглядеть такой способ минирования и призвал жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах.
Что сейчас происходит на фронте?
По данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили участки вблизи трех населенных пунктов – возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине, а также возле Степногорска, что в Запорожье.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины с конца января вернули под контроль 480 квадратных километров территории на Александровском направлении. По его словам, несмотря на постоянные атаки, украинские военные удерживают позиции и наносят значительные потери врагу.
Российское минобороны недавно заявило о "захвате всей Луганщины". Однако в Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян и отметили, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.