Диверсант, которого поймали в Киеве, провалил тест на слово "паляниця"

Задержанный в Киеве диверсант в очередной раз подтвердил, что российским захватчикам и их приспешникам не под силу правильно произнести слово "паляниця".

Защитники столицы продолжают держать оборону на всех фронтах. Так, ВСУ не дают оккупантам прорваться в Киев, останавливая их на всех подходах к городу. Тем временем тероборона и обычные киевляне патрулируют улицы, обнаруживая подозрительных лиц.

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Одним из методов проверки на диверсанта стал забавный, но действительно эффективный тест: нужно правильно произнести слово "паляниця".

Как свидетельствует видео с очередным диверсантом, этот тест могут удачно сдать только настоящие украинцы. Неудивительно, что пойманный диверсант провалил задание. Ему "паляниця" не по силам. Это, к слову, также доказывает, что украинский и русский языки совсем не такие похожие, как уверяют кремлевские прихвостни.

Диверсант провалил базовый тест на слово "паляниця": смотрите видео

В конце концов, даже этот "персонаж" справился лучше российских пропагандистов. Скабеева, например, вообще считает паляницу "клубникой". И тоже не может правильно произнести это слово. Однако проверять ее не нужно, потому что с ней и так все понятно.

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