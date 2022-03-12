Захисники столиці продовжують тримати оборону на всіх фронтах. Так, ЗСУ не дають окупантам прорватися в Київ, зупиняючи їх на всіх підходах до міста. Тим часом тероборонці та звичайні кияни патрулюють вулиці, виявляючи підозрілих осіб.

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Одним із методів перевірки на диверсанта став кумедний, але справді ефективний тест: потрібно правильно вимовити слово "паляниця".

Як свідчить відео із черговим диверсантом, цей тест можуть вдало скласти лише справжні українці. Не дивно, що впійманий диверсант провалив завдання. Йому "паляниця" не під силу. Це, до слова, також доводить, що українська та російська мови геть не такі схожі, як запевняють кремлівські посіпаки.

Диверсант провалив базовий тест на слово "паляниця": дивіться відео

Зрештою, навіть цей "персонаж" впорався краще за російських пропагандистів. Скабєєва, наприклад, взагалі вважає паляницю "клубнікою". І теж не може правильно вимовити це слово. Проте перевіряти її не потрібно, бо з нею і так все зрозуміло.

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