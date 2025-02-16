Покушения, саботажи, бомбы в самолетах: как работает спецназ диверсантов России в Европе, – WSJ

У российских спецслужб есть новое теневое подразделение, которое нацелено на Запад. Эти диверсанты проводят тайные атаки, покушения и саботажи по всей Европе и других странах мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

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Что известно о спецподразделении диверсантов россиян в Европе

Журналисты отметили, что это спецподразделение россиян известно как Департамент специальных задач. Он базируется в штабе российской военной разведки на окраине Москвы. Операции этих российских спецназовцев содержали покушения на убийства, диверсии и установки взрывных устройств в самолеты.

Создание департамента отражает позицию Москвы против Запада во время войны. Он был создан в 2023 году в ответ на поддержку Украины Западом и привлекает ветеранов некоторых из самых смелых тайных операций России за последние годы, сказали два руководителя европейских разведок и другие американские, европейские и российские чиновники из служб безопасности.

По словам этих официальных лиц, Кремль считает Запад "соучастником нападений Украины на Россию", таких как диверсия на трубопроводе Nord Stream, убийства чиновников в Москве и украинские удары с использованием западных ракет большой дальности. Украина отрицает свою причастность к саботажу на газопроводе Nord Stream.

Россия считает, что она находится в конфликте с тем, что она называет "коллективным Западом", и действует соответственно, вплоть до угроз нам ядерной атакой и наращивания своей армии,

– сказал Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генсека НАТО по вопросам гибридной войны.

Считается, что новый отдел, известный представителям западной разведки под аббревиатурой SSD, стоит за множеством недавних диверсий на Западе, в частности, попыткой убийства исполнительного директора немецкого производителя оружия Rheinmetall и заговор с целью установки зажигательных устройств на самолеты, которые использовали гигантские транспортные услуги DHL.

SSD объединила различные элементы российских спецслужб. Она перебрала некоторые полномочия у ФСБ и поглотила подразделение 29155, которое, по словам западных разведывательных и правоохранительных органов, стоит за отравлением в 2018 году российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании,

– говорится в материале.

По словам представителей западной разведки, SSD имеет по крайней мере три широкие задачи: осуществление убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Департамент пытался вербовать агентов из Украины, развивающихся стран, и стран, которые считаются дружественными к России, таких как Сербия. Департамент также руководит элитным центром специальных операций, известным как "Сенеж", где Россия тренирует часть своих спецназовцев.

Кто руководит деятельностью SSD в Европе и мире

По данным журналистов, двое мужчин – генерал-полковник Аверьянов Андрей Владимирович и его заместитель генерал-лейтенант Касьяненко Иван Сергеевич – руководят деятельностью SSD.



Генерал-лейтенант Иван Касьяненко и генерал-полковник Андрей Аверьянов руководят операциями SSD / Фото WSJ

Чешская полиция разыскивает ветерана российской чеченской войны Аверьянова за его подозреваемое участие в операции по подрыву склада боеприпасов в 2014 году, во время теракта погибли два человека. Президент Владимир Путин наградил его высшей наградой России – медалью героя России за участие в оккупации и аннексии Крыма.

Сотрудники западной разведки заявили, что считают, что его заместитель Касьяненко координировал операцию по отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Оба выжили после отравления, но получили серьезные травмы. Третья женщина умерла после того, как подняла бутылку духов, загрязненную ядом, которую злоумышленники выбросили. Россия причастность к отравлению отрицала.

Роль Касьяненко включает надзор за тайными операциями в Европе и управлением военизированными операциями ЧВК "Вагнера" в Африке после смерти Евгения Пригожина в 2023 году.

По словам представителей европейской разведки, Касьяненко, носитель персидского языка, который когда-то работал в Тегеране под видом дипломатического назначения, недавно участвовал в содействии передачи навыков и технологий из России в Иран. Тегеран предоставляет беспилотники и ракеты для войны Москвы в Украине.

В декабре Европейский Союз наложил санкции на подразделение департамента, не указывая названия SSD, за организацию "переворотов, убийств, взрывов и кибератак" в Европе и других странах. В декабре США выдвинули членам SSD обвинения по аналогичным обвинениям. Госдепартамент предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за любую информацию о пяти членах, обвиняемых в кибератаках на Украину.

Вражеская деятельность SSD достигла пика прошлым летом, но в последнее время затихла, по словам официальных лиц США и Европы. Затишье в активности может быть направлено на создание дипломатического пространства для Москвы для переговоров с новой администрацией США, по мнению двух руководителей европейских разведок.

Как действуют диверсанты россиян в Украине и Европе

В мае 2024 года Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила действия России по поджогу нескольких супермаркетов и кафе. Украинские спецслужбисты заявили, что план координировал майор Юрий Сизов.

Сотрудники западной разведки заявили, что Сизов, который является офицером в "Сенеже", который сейчас является частью SSD, через несколько дней координировал другую операцию по поджогу торгового центра в столице Польши Варшаве. С тех пор он был под санкциями ЕС за участие в заговорах.

Затем, в июле, подобные зажигательные устройства, присланные через DHL, вспыхнули в транзитных узлах в Лейпциге, Германия, и Бирмингеме, Англия.

Сотрудники службы безопасности заявили, что зажигательные устройства, которые вспыхнули в июле, казалось, были частью испытания для размещения подобных устройств на самолетах, направляющихся в Северную Америку.

SSD действует под широким распоряжением Путина, но командиры могут не искать одобрения для конкретных операций, заявили западные и российские чиновники.

Департамент особенно сосредоточился на Германии, поскольку Россия считает эту страну слабым звеном в НАТО из-за ее зависимости от российских энергоресурсов, растущую тревогу по ядерной эскалации и симпатии к России среди некоторых политиков и избирателей, о чем рассказали представители европейских, американских и российских спецслужб.

В мае прошлого года оперативники SSD подожгли фабрику в Берлине, принадлежащую Diehl, компании, которая поставляет системы вооружений в Украину, по словам представителей разведки США и Европы.

Примерно в то же время американская разведка сообщила Германии, что раскрыла план убийства лидеров европейской оружейной промышленности, в том числе Армина Паппергера, исполнительного директора Rheinmetall, крупнейшего поставщика артиллерийских боеприпасов в Украину, который также строит танковый завод в Украине.

Также были нападения в других странах Европы. В июне французские власти арестовали гражданина Украины и России после взрыва самодельной бомбы в номере отеля. Французские власти предъявили ему обвинения в терроризме, заявив, что он планировал взрыв в магазине товаров для дома.