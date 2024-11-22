США предупреждают оборонные компании об угрозе российских диверсий, – NYT

Американские спецслужбы обратились к оборонным компаниям с призывом усилить физическую охрану и кибербезопасность объектов. Это связано с возможными диверсиями со стороны России.

Предупреждение касается как предприятий на территории США, так и зарубежных филиалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New Yerk Times.

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Что угрожает американским оборонным компаниям

Американские чиновники советуют местным оборонным компаниям усилить меры безопасности из-за угрозы российских диверсий. Это касается и их филиалов за рубежом.

Согласно сообщению, российские спецслужбы активно проводят диверсии против оборонных компаний Европы с целью ослабить поддержку Украины. К этому добавляются участившиеся попытки России и Китая похищать интеллектуальную собственность и осуществлять кибератаки.

Американским компаниям советуют внимательно следить за работой оборудования, вводить дополнительные меры безопасности и ограничивать разглашение планов путешествий сотрудников.

Лицам, привлеченным к работе, связанной с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными относительно разглашения информации о работе, путешествия, личную и семейную информацию в Интернете. Злоумышленники могут использовать эту информацию для определения доступа, местонахождения и личных уязвимостей,

– говорится в тексте обращения спецслужбы NCSC.

Беспокойство спецслужб вызвано сообщениями о попытке российских агентов убить одного из руководителей немецкой компании-производителя оружия.

Ранее новая русская православная церковь в шведском городке Вестерос вызвала большое беспокойство. Все из-за ее подозрительной усиленной охраны и близости к стратегическим объектам, таких как аэропорт и энергетические предприятия.