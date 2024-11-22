Попередження стосується як підприємств на території США, так і закордонних філій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New Yerk Times.

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Що загрожує американським оборонним компаніям

Американські посадовці радять місцевим оборонним компаніям посилити заходи безпеки через загрозу російських диверсій. Це стосується і їх філій за кордоном.

Згідно з повідомленням, російські спецслужби активно проводять диверсії проти оборонних компаній Європи з метою послабити підтримку України. До цього додаються дедалі частіші спроби Росії та Китаю викрадати інтелектуальну власність та здійснювати кібератаки.

Американським компаніям радять уважно стежити за роботою обладнання, запроваджувати додаткові заходи безпеки та обмежувати розголошення планів подорожей співробітників.

Особам, залученим до роботи, пов’язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в Інтернеті. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію для визначення доступу, місцезнаходження та особистих вразливостей,

– йдеться у тексті звернення спецслужби NCSC.

Занепокоєння спецслужб викликане повідомленнями про спробу російських агентів вбити одного з керівників німецької компанії-виробника зброї.

Раніше нова російська православна церква у шведському містечку Вестерос викликала неабияке занепокоєння. Все через її підозрілу посилену охорону та близькість до стратегічних об'єктів, таких як аеропорт і енергетичні підприємства.