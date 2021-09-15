"Диверсия" на газопроводе в Крыму: ФСБ обвинила Меджлис в подготовке протестов

Спецслужбы России обвинили Меджлис крымскотатарского народа в якобы подготовке протестов в оккупированном Крыму. Делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами.

Об этом ФСБ узнала во время расследования так называемой диверсии на газопроводе, сообщают российские СМИ.

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В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь "Меджлиса крымскотатарского народа" со спецслужбами Украины",

– говорится в сообщении.

Также в ФСБ обвиняют украинскую разведку в том, что через Меджлис якобы пытались организовать протесты крымских татар в Крыму. Российские спецслужбы также заявили, что знают имена всех "причастных к диверсии, от исполнителей до кураторов из украинской разведки".

О какой "диверсии" идет речь

23 августа в районе села Перевальное под Симферополем неизвестные повредили газопровод. Позже ФСБ обвинила в организации "диверсии" Главное управление разведки Минобороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа.

И уже 3 – 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали по этим обвинениям 5 крымских татар, в частности политика и активиста, одного из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

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В Минобороны обвинения в "диверсии" называют "целенаправленной провокацией". Президент Украины назвал действия России "реакцией на Крымскую платформу" и призвал отпустить политзаключенных.