Про це ФСБ дізналося під час розслідування так званої диверсії на газопроводі, повідомляють російські ЗМІ.

Важливо Розвідка України відповіла на закиди Росії щодо "диверсії" в Криму

У ході розслідування диверсії на газопроводі в Криму встановлено зв'язок "Меджлісу кримськотатарського народу" зі спецслужбами України",

– мовиться у повідомленні.

Також у ФСБ звинувачують українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести кримських татар у Криму. Російські спецслужби також заявили, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".

Про яку "диверсію" мовиться

23 серпня у районі села Перевальне під Сімферополем невідомі пошкодили газогін. Пізніше ФСБ звинуватила в організації "диверсії" Головне управління розвідки Міноборони України та Меджліс кримськотатарського народу.

І вже 3 – 4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали за цими звинуваченнями 5 кримських татар, зокрема політика й активіста, одного з лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

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У Міноборони звинувачення в "диверсії" називають "цілеспрямованою провокацією". Президент України назвав дії Росії "реакцією на Кримську платформу" і закликав відпустити політв'язнів.