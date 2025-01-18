Плохой знак для Путина: в Краснодаре неизвестные сожгли вышки связи

В России ни дня не проходит без "хлопка". То запылает очередная нефтебаза, а то бомбардировщик вспыхнет прямо на аэродроме. На этот раз пламенем занялись башни связи возле Краснодара.

Так, в ночь на 17 января местные противники путинского режима совершили поджог, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Сопротивление режиму Путина

Известно, что огонь уничтожил две башни связи вблизи Краснодара. Украинская разведка поделились впечатляющими кадрами диверсии.

Неизвестные подожгли башни связи: смотрите видео

Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается,

– отметили в ГУР.

К слову, ночью 18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области. Было не менее 10 точных ударов по объекту, поставляющему топливо оккупационной армии.

Ранее в день рождения Буданова ГУР атаковало "РегионТрансСервис". Всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций. "РегионТрансСервис" является ведущей компанией по обслуживанию грузовых вагонов. В частности, она обеспечивает деятельность оккупационной армии.