Первая партия дизеля из России уже на подступах к берегам США: СМИ обратили внимание на интересную деталь

Первая танкерная партия российского дизельного топлива прибывает на восточное побережье США. Прошло менее 24 часов после официального объявления о заключении соответствующего соглашения между Трампом и Путиным.

Об этом сообщает аналитический аккаунт TheIntelFrog в социальной сети X и на сайте Live-AIS.com.

Что известно о доставке российского топлива в США

Аналитики отметили, что танкер MINERVA ZEN вышел из российского Санкт-Петербурга еще 22 сентября.

Судно все это время направлялось к восточному побережью США, что свидетельствует о запланированном характере рейса еще до публичного обнародования договоренностей.



Движение танкера MINERVA ZEN / TheIntelFrog

Дальнейшие подробности относительно объемов груза и конечного пункта разгрузки в настоящее время уточняются. Уже предполагают, что танкер с российским дизельным топливом может прибыть в США 10–12 октября.

Вероятно, судно направляется в порт Саванна на восточном побережье США. Оно может перевозить примерно 38 тысяч тонн дизельного топлива.

Напомним, что 9 октября Дональд Трамп объявил о заключении с Путиным нефтяного соглашения. Как сообщил американский президент, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, а в целом в планах – несколько миллионов тонн.

Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, назвав его инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

В свою очередь, США уже начали угрожатьпрекратить обмен разведывательными данными Украине из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, а самТрамп обвинил Зеленского в нежелании закончить войну и создавать проблемы для всего мира.