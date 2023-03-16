В Воздушных силах прокомментировали желание лучшего пилота F-16 защищать Украину
"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон заявил о том, что готов защищать небо над Украиной. В воздушных силах это прокомментировали.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление Дэна Гемптона в эфире национального телемарафона, об этом пишет 24 Канал.
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Реакция Воздушных сил
Он отметил, что очень многие во всем мире поддерживают Украину, в том числе и бывшие военные. Игнат напомнил, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину был создан Интернациональный легион, в составе которого служат добровольцы из 55 стран всех континентов.
Спикер подчеркнул, что "дверь открыта" для всех желающих, а усиление Дэном Хэмптоном было бы очень мощным.
Что известно о легендарном пилоте
- "Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs заявил о готовности встать на защиту украинского неба. Он считает, что Украине нужно найти иностранных пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16 – это поможет приблизить нашу победу.
- Об этом американский военный рассказал в интервью изданию Голос Америки. Он подчеркнул, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, способных управлять теми самолетами, которые уже имеют тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждаются в обучении.
- Он считает, что достаточно американских пилотов, готовых встать на защиту украинского неба, если правительства стран решат свои вопросы.
- "Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!" – выразил готовность Хэмптон.
Актуальные новости о F-16
- F-16 действительно считается лучшим вариантом самолетов для Украины. Киев призывает партнеров начать поставку этих самолетов немедленно, но все зависит от решения США.
- Группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. Они уверены, что такая поддержка может "изменить правила игры на поле боя".