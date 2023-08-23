"Красные линии оказались не линиями": экс-глава ЦРУ назвал, что может давать России уверенность
Правильное сдерживание неприятеля базируется на двух принципах – оценка агрессором потенциала и желание его применить. Поскольку мир адекватно не отреагировал на определенные события, это нивелировало восприятие агрессора.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала заявил генерал армии США в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он объяснил, что может вызвать уверенность России в своих силах.
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Почему "красные линии" не сработали
Петреус заявил, что реакция на вторжение в Грузию, Крым и Донбасс, события в Сирии – все эти "красные линии оказались вообще не линиями". Также бывший глава ЦРУ напомнил, что действия Китая в Южнокитайском море тоже не имели адекватной реакции. По мнению Петреуса, все это нивелировало восприятие агрессора.
На полномасштабное вторжение России могло повлиять вывод войск США из Афганистана, которое экс-глава ЦРУ называет "совершенно не блестящим". Также в Кремле пренебрегали тем, как с помощью НАТО изменились ВСУ с 2014 года.
"Учитывая это, все Путин решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину. Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского на пророссийского политика и так далее", – подчеркнул Петреус.Обратите внимание! Эксклюзивное интервью с генералом армии США Дэвидом Петреусом выйдет на сайте и ютубе 24 Канала уже 23 августа в 20:00.
По словам бывшего главы ЦРУ, неадекватная реакция стран Запада на нарушение красных линий может придавать уверенности агрессору. Петреус подчеркнул, что в таком случае говорится не только о России, но и о других потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть в мире.
Да, неадекватная реакция на события в мире может вызвать уверенность России в собственных силах, и это нужно помнить, когда мы говорим о других потенциальных конфликтах в мире. И, чтобы быть честным, правительство США и Конгресс, равно как и главные члены НАТО и страны Запада, понимают, что ни один потенциальный агрессор не должен недооценивать наших реальных сил или нашу волю к их применению,
– заявил он.
Экс-глава ЦРУ сравнил красные линии и адекватную реакцию с потасовкой – ее лучше отвлечь, чем начать, убедить потенциального агрессора отступить и не предпринимать нежелательных действий.
Как Китай помогает оружием России
- Расследователи установили, что за несколько дней до полномасштабного вторжения Китай доставил в Россию несколько вертолетов и дроны. В частности, за 2 месяца до 24 февраля 2022 года Москва получила от Пекина тысячу дронов, вероятно, через подставную фирму.
- Более того, за 4 дня до вторжения Китай передал России 2 вертолета, а уже после начала – уральская компания получила еще 4 вертолета. Однако на этом помощь не остановилась – с начала 2022 года и до первого квартала 2023 года фирмы из Китая присылали оптические прицелы более 50 компаниям страны-агрессорки.
- Кроме того, Россия получала от Китая сплавы металлов – титана и магния. Их используют для производства оружия и обслуживания техники, например – стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160М.