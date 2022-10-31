Нехватка воды в Киеве: люди выстраиваются в длинные очереди

Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами десять регионов страны.

В Киеве люди выстраиваются в длинные очереди за водой

В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Поэтому у столичных бюветов образовались очереди. В сети появляется много видео.

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В КГГА сообщили, что в Киеве возобновили электроснабжение 27 бюветов, еще часть – на стадии подключения к генераторам. Так что жители Киева не останутся без воды до момента полного восстановления.

Уже возобновлена работа бюветов на следующих локациях:

улица Милютенко, 7;

б-р Выгуровский, 6;

улица Николая Закревского, 5-7;

улица Князя Романа Мстиславича;

улица Ивана Микитенко, 9;

улица Радужная, 17-21;

улица Полярная, 8А;

улица Днепроводская, 9/2;

улица Кирилловская, 99;

улица Межевая, 25;

перекресток бульвара Жюля Верна и улицы Тулузы;

улица Якуба Коласа, 25;

проспект Леся Курбаса, 6;

улица Живописная, 2;

улица Героев Севастополя, 9-11;

улица Олега Ольжича, 10А;

улица Зоологическая, 12/15;

улица Наумова, 27;

пересечение улиц Андреевской и Братской;

проспект Маршала Рокоссовского, 2;

улица Приречная, 19;

улица Богатырская, 2-А;

проспект Ивасюка, 9-А;

улица Иорданская, 11;

улица Героев Днепра, 27;

улица Драйзера, 32;

улица Сержа Лифаря, 9/61.

На стадии подключения к генераторам бюветные комплексы по улице Вернадского, 85; улицы Наумова, 27; улицы Мостицкой (возле Покровской церкви); улицы Ветряные Горы, 2

Кроме того, адреса рабочих бюветов обновляются ежечасно на карте "Киевводфонда".

Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы были без водоснабжения, – заявил мэр Киева Кличко.

В настоящее время возобновили водоснабжение левого берега города. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

В то же время на фоне утренних обстрелов киевляне совершают запасы воды. Поэтому неудивительно, что у бюветов есть большие очереди.

Очереди за водой в бюветы в Киеве: видео

Киевляне делают запасы воды в бювете: видео очередей