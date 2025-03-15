В сети показали вероятное применение "длинного Нептуна": куда в России он попал

Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании и боевом применении ракеты "длинный Нептун" с дистанцией в тысячу километров. Вероятно, именно этим вооружением был поражен НПЗ в Туапсе.

Ночью 14 марта в Туапсе произошел прилет в нефтеперерабатывающий завод. В сети утверждают, что, кроме дронов, "хлопок" на этом объекте устроил и новейший украинский "длинный Нептун", передает 24 Канал.

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Что известно о "длинном Нептуне"

Из заявления президента Зеленского следует, что Украина уже использовала "длинный Нептун" для ударов по наземным целям в России. В сети считают, что эта ракета попала по резервуару Туапсинского НПЗ, растущего примерно в 550 километрах от линии боевого столкновения.

Вероятное применение "длинного Нептуна": смотрите видео

Впервые о том, что Украина работает над "длинным Нептуном", стало известно еще в конце 2023 года. Тогда заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что идет работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун", тогда же она и получила неофициальное обозначение "длинного "Нептуна".

Летом 2023 года также появилась информация о том, что Силы обороны уже использовали модифицированный "Нептун" для удара по С-400 в Крыму. Тогда отмечалось, что эта ракета имеет дальность в 400 километров и боевую часть в 350 килограммов.

В 2024 году Украина неоднократно применяла крылатую ракету "Нептун" по наземным целям. В частности, именно ею был поражен склад с "Шахедами" в Октябрьском Краснодарском крае.