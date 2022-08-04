Зачем оккупанты двигаются на Харьков: экс-работник СБУ допустил планы врага

Российские военные получили приказ из кремля захватить Харьков и область. Там участились атаки оккупантов. Для чего оккупанты двигаются на Харьков и какие у них планы на город – читайте ответ эксперта в статье.

Для чего оккупанты двигаются на Харьков.

Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что у оккупантов намерение не просто захватить Харьков, а уничтожить.

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По его мнению, у оккупантов такая стратегия – они не имеют целью захватить город и использовать его в свою пользу.

Они просто уничтожают и потом приходят на руины. Оккупантов это полностью устраивает. У них нет логики, например, захватить нефтеперерабатывающий завод, чтобы он работал на них, россияне его просто уничтожают, чтобы он вообще не работал ни в Украине, ни в России.

– объяснил Ступак.

Есть еще один вариант – оттягивание ВСУ от Юга

Экс-работник СБУ подчеркнул, что наступление на Харьков – это может быть еще как вариант оттягивания наших военных от Юга.

"Оккупанты хотят повсюду быть, потому что они видят, что у нас есть предпосылки контрнаступления на Юге. Поэтому, возможно, они таким образом пытаются рассредоточить наши войска по всем фронтам, чтобы мы не имели на каком-то направлении существенного преимущества, а были повсюду по чуть-чуть, чтобы уничтожить ВСУ", – ответил Ступак.

Ступак о планах оккупантов в Харьковской области: видео 24 канала



Оккупанты хотят возобновить наступление на Харьков