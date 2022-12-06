Мистическая юрта: зачем Путину шаманы и боевые "маги" в армии

После потери большей части боеспособного войска Россия решила просить помощи у потусторонних сил – шаманов. Зачем Путину "боевые маги" и как он их планирует использовать?

Новый старый план

Аналитики, считающие, что российское командование не способно действовать гибко и вносить коррективы в стратегию войны, оказывается, ошибаются. Это легко доказывают факты. Сначала Россия планировала захватить Киев за три дня, затем изменила план и стремилась разгромить украинскую армию на Донбассе. Когда и этот план потерпел крах, предприняла попытки спровоцировать голод в мире, дальше была идея ядерного шантажа и "частичная" мобилизация, впоследствии россияне пытались заморозить украинцев с помощью ракетного террора. В настоящее время у России новый план – "Генерал Мороз" и бурятские шаманы на Донбассе. 24 канал попытался проанализировать, зачем Путину вся эта мистика.

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Как видим, "никакой паники" и "все идет по плану". В России наконец-то отказались от полумер и зашли с козырей – обратились к потусторонним силам. Москва невероятно повышает ставки и бросает в бой последние резервы.

, что это не вымысел Путина, а традиционная для России практика, имеющая давние корни и подкрепленная фактами. В минуты самой большой опасности для себя Россия обращается к мистике.

Во время Первой мировой войны в самоубийственные атаки солдат из траншей поднимали с помощью чудотворных икон и образов.

В Первой мировой войне участвовало около 5 000 священников – по штату православный иерей должен быть в каждом полку / архивные фото из российских источников

В годы Второй мировой бывший ученик духовной семинарии – Сталин уже на вторую неделю немецкого вторжения в СССР вспомнил свой бекграунд и обратился к гражданам атеистического государства с христианским обращением – "братья и сестры". А в 1943 году даже вернул РПЦ часть привилегий в обмен на верную службу коммунистам в качестве "боевых магов". Это сотрудничество продолжается и сейчас.



Московские попы служили Сталину / архивное фото

Кризис жанра

Если Сталин в предчувствии катастрофы обратился к русскому православию, то Путин вынужден довериться шаманам.

Почему Путин так доверяет шаманам В России ощутимый кризис идеологии, точнее – полное ее отсутствие. Православие, считавшееся основой основ и духовной "скрепой", уже не работает – не помогли ни миллиардные вливания, ни надоедливая и всепроникающая пропаганда "традиционных ценностей", ни громкие заявления о "православном джихаде" от самого патриарха Кирилла, ни даже "храм вооруженных сил", пафосный, но лишенный художественного вкуса, а значит – и души. Полностью провалилась российская агентура в Украине – ныне СБУ наконец-то активно бьет по УПЦ МП –



В таких условиях единственной надеждой Путина и россиян остаются шаманы. В начале декабря стало известно, что на Донбасс везут сразу три юрты, которые должны обеспечить не только надлежащий уровень медицины для оккупантов, но и, собственно, победу над Украиной. Также на шаманов возложена ответственность за противодействие украинским HIMARS. Это могло бы походить на пранк, который вышел из-под контроля, однако это реальность. В России ощутимый кризис идеологии, точнее – полное ее отсутствие. Православие, считавшееся основой основ и духовной "скрепой", уже не работает – не помогли ни миллиардные вливания, ни надоедливая и всепроникающая пропаганда "традиционных ценностей", ни громкие заявления о "православном джихаде" от самого патриарха Кирилла, ни даже "храм вооруженных сил", пафосный, но лишенный художественного вкуса, а значит – и души. Полностью провалилась российская агентура в Украине – ныне СБУ наконец-то активно бьет по УПЦ МП – разоблаченной пятой колонне россиян в Украине В таких условиях единственной надеждой Путина и россиян остаются шаманы. В начале декабря стало известно, что на Донбасс везут сразу три юрты, которые должны обеспечить не только надлежащий уровень медицины для оккупантов, но и, собственно, победу над Украиной. Также на шаманов возложена ответственность за противодействие украинским HIMARS. Это могло бы походить на пранк, который вышел из-под контроля, однако это реальность.

Колониальные войны vs Национальный вопрос

Имперская Россия в войнах традиционно делает ставку на покоренные народы. Через это когда-то прошли и украинцы – в 20 веке именно на наших предков легли едва ли не самые большие испытания в двух мировых войнах. Сейчас у современных колонизаторов нет под рукой миллионов украинцев, которых можно бросить на убой, а потому бросают то, что есть.

В 2022 году не повезло так называемым "малым народам России" – сейчас Москва бросает в бой все новых и новых бурятов, якутов, башкиров, ингушей, дагестанцев и других. По сравнению с так называемыми "великороссами" и "москвичами" их процент аномально высок, как и доля потерь.

Фактически Россия реализует план не только геноцида украинцев, но и план истребления "малых народов". Если до вторжения они были загнаны в экономические резервации и по-тихому вымирали в национальных республиках, ставших "дотационными регионами", то процесс ускорила война.

Для Москвы это выигрышная стратегия –массовая ликвидация на войне мужчин с "национальных окраин" должна уменьшить количество смельчаков, которые в будущем могли стать движущей силой антиколониальных протестов. Для представителей самих порабощенных народов –это национальная трагедия, ведь такая тактика Москвы еще больше делает "республики" подчиненными центру и размывает их этнические особенности и углубляет русификацию.

Для поднятия морального духа россияне позволили им обратиться к оккультным практикам. Так было с самого начала вторжения, однако сейчас все указывает на то, что этот "кейс" решили масштабировать и сделать общим трендом.

"У шамана три руки"

Что известно о шаманизме Это первоначальный культ охотников-скотоводов, предполагающий веру в духов и то, что шаманы являются их эмиссарами, то есть обеспечивают связь между мирами. Также у шаманов есть доступ к богам, они способны трактовать их волю и влиять на их планы.



Приблизительно в то же верили и наши предки 5 000 лет назад, о чем свидетельствуют памятники уникального историко-археологического комплекса Каменная могила, которому сейчас грозит уничтожение, ведь он находится в российской оккупации.

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Таким образом, Россия фактически переводит ответственность за кампанию с условного Суровикина на "высшие силы" и делает ставку на практики древних народов.

История повторяется. Когда-то наши предки – великие гунны – разгромили готов, защищая славян. Как видите, история, произошедшая 16 веков назад, сегодня повторяется. Мы уже провели несколько "тайлаганов" (ритуал чествования богов, – 24 канал) с февраля: за прекращение войны, за победу. И сейчас мы хотим приехать с гуманитарной миссией,

– рассказывает российский боевой маг Олег Булутов о новом стратегическом плане России.

Эта забавная цитата лишь подтверждает, что у современной России нет идеологии, она придумывает что-то просто "на ходу". Иногда это похоже на популярную игру WarCraft.

Деградация вместо модернизации

, что этногенез гуннов доподлинно неизвестен и сейчас потомками этого племени считают себя, например, венгры (тоже дискуссионно), а тезис о "защите славян" прекрасно сопоставляется с современной защитой россиянами украинцев в Мариуполе путем уничтожения города и массового геноцида. Собственно, именно так и запомнили гуннов античные авторы и оставили о них письменные свидетельства (собственного письма гунны не знали).

Россия уже давно приучила к тому, что никогда не стоит недооценивать всю непредсказуемость идиотизма этого недогосударства, а самая "лютая клюква" (не украинская "журавлина") является лишь скромным изображением настоящей реальности. Оказалось, что стереотипные россияне из голливудских фильмов – это реальность, такая же, как иконостасы на космических кораблях и воровство унитазов и туалетных ершиков. Сейчас все, что делает верхушка в Кремле, напоминает ранние рассказы Пелевина.

В действительности, где российские оккупанты воруют стиральные машины и батареи, вполне возможна и вера в шаманов. Похоже, и рассказы о боевых магах, тувинских и бурятских шаманах при дворе Путина – не слухи, иначе он бы не устраивал панику из-за похода шамана Габышева на Москву и не говорил всего того бреда, который мы были вынуждены слушать в последние годы.

Действительно, если Путин верит в "один народ", основание Украины Лениным, "золотой миллиард", "заговор англосаксов", "великую русскую культуру" и ее культуртрегерскую миссию, то почему бы ему не верить, что ритуальные убийства медведя и журавля предвещают ему владычество над миром.

Параллели с Третьим Рейхом

Чем-то подобным занимались и в Третьем Рейхе, где также в конце войны пытались одержать победу с помощью оккультных практик и верили в чудо-оружие.



Ночные церемонии по случаю празднования даты смерти короля Генриха I, Кведлинбург, 1 июля 1938 г. / Bundesarchiv, Bild

Позже истории о нацистах и "Аненербе" обыграл в своих блокбастерах об Индиане Джонсе Стивен Спилберг. Впоследствии Россия ответила кустарщиной от Никиты Михалкова, где его герой (ликвидированный в первой серии) "восстает" во второй, а в третьей уничтожает немецкую крепость с помощью палки и веры. И если фильмы Спилберга были только развлечением для детей и взрослых и ни на что не претендовали, то кино от Михалкова должно было стать идеологической базой для новой войны.

На 10-й месяц вторжения России в Украину эта идея обросла мясом – у оккупантов закончилось современное оружие, профессиональная армия выбита, сейчас есть зеки, мобики и палки. И вера в шаманов, которые из своих юрт исправят то, что "учудили" люди в погонах.