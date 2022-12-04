Для чего Шойгу летал в Беларусь: в ISW допустили мотивы Кремля
Источник:ISW
В американском Институте изучения войны рассказали, для чего "оленевод" Сергей Шойгу летал к Александру Лукашенко. Конечно, речь не о дружеских мотивах.
Информацию о причинах визита опубликовали аналитики 4 декабря – на следующий день после встречи. Они считают, что министр обороны России летал в Беларусь из-за войны в Украине.
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Для чего Шойгу на самолете Путина летал в Беларусь
Шойгу, вероятно, встречался с Хрениным и Лукашенко, пытаясь оказывать давление на Беларусь, чтобы она и дальше поддерживала наступательную кампанию России в Украине,
– заявили в ISW.
Там также предположили, что встреча министров обороны России и Беларуси, вероятно, в дальнейшем укрепит двусторонние связи в военной сфере между Москвой и Минском.
Однако аналитики считают, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине, ведь там есть "внутренние факторы", сдерживающие готовность Александра Лукашенко прибегнуть к такому шагу.
Что известно о визите Шойгу в Минск
- Сергей Шойгу 3 декабря на самолете российского диктатора Владимира Путина прилетел в Минск. Впоследствии он встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Чиновники враждебных стран обсудили "двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество", а также подписали договор о "военном сотрудничестве".
- После этого Шойгу отправился на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси. На ней Лукашенко разными способами пытался "танцевать" под российскую дудку, говоря о том, что они вместе готовят солдат и с Россией "не делятся". Подробнее о его преступных заявлениях читайте по ссылке.
- После этого советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что они хотят разделить ряд подсудимых. Ведь эта встреча 3 декабря войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей.