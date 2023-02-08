Почему Зеленский поехал в Лондон именно сейчас: в ОП объяснили причину

Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного вторжения выехал за границу, чтобы, в частности, встретиться с чиновниками Великобритании. Впоследствии в Офисе Президента подробно рассказали, зачем эта поездка Украине.

О прибытии украинского лидера в Лондон стало известно 8 февраля около 12:40. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона констатировал, что такие заграничные визиты планируются заранее. Об этом информирует 24 Канал.

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Главная цель визита – оружие

По словам Подоляка, о таких командировках в целях безопасности Киев не может сообщать раньше времени. Также из его заявления понятно, что главной целью визита президента Зеленского в Лондон прямо сейчас является ускорение процесса переговоров о предоставлении нам вооружения.

Надо на этом этапе войны говорить конкретно. Нам нужны некоторые виды номенклатурного оружия. В этом случае речь идет о самолетах. Кроме самолетов, дальнобойные ракеты. Но, кроме ракет, нам нужно ускорение поставок танков,

– сказал представитель Офиса Президента.

Он подчеркнул, что глава нашего государства в Великобритании будет прямо, а не намеками говорить партнерам о необходимости передачи нам вооружения. Нужно, чтобы все государства цивилизованного мира поняли, что борьба Украины против России важна для сохранения порядка и мира во всех странах нашего земного шара.

Реакция Лондона на просьбы Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак после встречи с Владимиром Зеленским приказал минобороны проверить аэродромы, где хранятся истребители. Как отмечают СМИ, в Лондоне уже серьезно размышляют над тем, какие летательные аппараты может получить наше государство.

Кроме того, стало известно, что Британия выражает солидарность с нашим государством по другим, но не менее важным вопросам. Речь идет, в частности, о недопуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

Собственно, уже ни у кого нет сомнений в том, что Лондон будет поддерживать нас в борьбе с Россией столько, сколько потребуется. Не стоит верить вбросам вражеской пропаганды о том, что Запад к нам безразличен.