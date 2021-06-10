Для дестабилизации: ФСБ России забрасывала в Украину "воров в законе"

ФСБ России специально забрасывала в Украину "воров в законе". Это делали для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве.

Еще несколько лет назад Украина была одним из самых привлекательных мест для "воров в законе". Об этом рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский.

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ФСБ России забрасывала в Украину "воров в законе"

По словам Монастырского, с 2014 года в Украине было "засилье криминалитета с российскими корнями". Более того, он убежден, что к этому приложили руку спецслужбы Кремля.

Благодаря ФСБ России многие "воры в законе" специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию,

– заявил Денис Монастырский.

Кстати, он заявил, что несколько лет назад Украина была одним из топовых мест для "воров в законе". Но он заверил, что сегодня ситуация очень изменилась.

Монастырский заявил, что сейчас "воры в законе" едут в другие страны, самой популярной является Турция.

"Но буквально два года назад самой популярной страной Европы была Украина, куда ехали "воры в законе", – рассказал Монастырский.

Семьям полицейских грозит опасность, – Монастырский

"Сейчас руководителям тех служб в полиции, которые занимались и продолжают заниматься разработкой этого процесса (борьбой с "ворами в законе", – 24 канал), выделена государственная охрана, их семьям угрожает опасность. Реально поступает масса угроз", – отметил глава правоохранительного Комитета Рады.

Он рассказал, что было "очень важно обезвредить именно главарей".

Борьба с ворами в законе: кратко

В начале мая СНБО ввел санкции против более 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

В частности, им заблокировали активы, запретили въезд в Украину, отказали в визах, видах на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию или пребывание в Украине. Также их принудительно депортировали.

В начале июня Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе". По его словам, с начала 2021 года было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.

"Вор в законе" – это титул некоторых членов преступного мира. Их считают элитой, которая пользуется среди уголовников авторитетом. Это специфическое для СССР (в дальнейшем и для стран постсоветского пространства) явление в криминальном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Понятие "вор в закон" появилось в 1930-х годах и предусматривает жесткий кодекс криминальных традиций и исключительный уровень закрытости и конспиративности.