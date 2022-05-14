Для душевнобольного Путина защитники Мариуполя – это личные враги, – Коваленко

Семьи защитников Азовстали обратились к руководству Китая с просьбой освободить родных из осады в Мариуполе. Ситуация на заводе, который все еще защищают наши воины, – катастрофическая.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он также отметил, что на дипломатической площадке, Китай в первую очередь будет пытаться использовать ситуацию в Мариуполе в свою пользу.

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Ответ руководства Китая будет, ведь проигнорировать такие просьбы – нельзя, говорит Коваленко.

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"Если мы говорим о дипломатической линии, то она будет максимально громкой и пафосной, но это не будет иметь никакого результата. Потому что Россия, в частности такой психически больной человек, как Путин – они не имеют никакого желания оставить защитников Мариуполя живыми", – убежден военно- политический обозреватель

Воины с "Азовстали" нужны Кремлю или мертвые, или пленные, это такая суровая реальность, потому что Путин считает, что находящиеся в "Азовстале" защитники Мариуполя – его личные враги,

– отмечает Александр Коваленко.

Коваленко видит причину зверства Путина относительно "Азовстали" в том, что несгибаемые воины Мариуполя сломали весь потенциал российской армии, опозорили всю ее "мощь".

"Когда мы говорим, что наши защитники продолжают защищать "Азовсталь", то должны понимать, что еще почти месяц назад Шойгу докладывал Путину, что Мариуполь полностью под контролем россиян", – говорит Коваленко.

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