Про це в ефірі 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він також зазначив, що на дипломатичному майданчику, Китай в першу чергу буде намагатись використати ситуацію в Маріуполі на свою користь.

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Відповідь керівництва Китаю буде, адже проігнорувати такі прохання – не можна, говорить Коваленко.

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"Якщо ми говоримо про дипломатичну лінію, то вона буде максимально голосна та пафосна, але це не матиме жодного результату. Бо Росія, зокрема така психічно хвора людина, як Путін – вони не мають жодного бажання залишити захисників Маріуполя живими", – переконаний військово-політичний оглядач.

Воїни з "Азовсталі" потрібні Кремлю або мертві, або полонені, це така сувора реальність, бо Путін вважає, що захисники Маріуполя, що перебувають в "Азовсталі" – його особисті вороги,

– зазначає Олександр Коваленко.

Коваленко бачить причину звірства Путіна щодо "Азовсталі" у тому, що незламні воїни Маріуполя зламали весь потенціал російської армії, зганьбили всю її "мощь".

"Коли ми кажемо, що наші захисники продовжують обороняти "Азовсталь", то маємо розуміти, що ще майже місяць тому Шойгу доповідав Путіну, що Маріуполь повністю під контролем росіян", – говорить Коваленко.

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