Для гражданских рейсов: Катар анонсировал открытие аэропорта в Кабуле
Источник:Al Jazeera
После захвата "Талибаном" власти в Афганистане для эвакуации работал только аэропорт Кабула. До 31 августа его контролировали американские военные.
Аэропорт Кабула заработал
Однако после окончательно выхода США из страны боевики вошли и в аэропорт. В сентябре он заработал для приема гуманитарной помощи, а скоро возобновятся также гражданские рейсы.
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Посол Катара в Афганистане сообщил, что взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кабула отремонтировала техническая команда.
- Катарские специалисты прилетели в афганскую столицу 1 сентября. Таким образом их самолет стал первым, приземлившимся на аэродроме с момента окончания эвакуации 31 августа.
Глава МИД Катара заявил, что его правительство ведет переговоры с талибами с целью потенциальной технической поддержки для возобновления работы аэропорта.Обратите внимание! В Афганистане недавно выполнили два внутренних рейса из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.
Ситуация в Афганистане: что известно
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Последний солдат армии США покинул страну 31 августа.
- Однако еще 15 августа боевики движения "Талибан" захватили Кабул и установили свою власть в государстве и требовали от иностранцев уехать.
- Террористы заявили, об "освобождении" афганского государства. Талибы уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их главари.
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