В Харькове и области введут почасовое отключение света: стал известен график

В результате ракетной атаки 22 марта в Харьковской области значительные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Большое количество местных жителей остается без света.

Из-за сложной энергетической ситуации в регионе начнет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Ограничения продлятся с 25 по 31 марта.

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На Харьковщине введут ограничения

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заверил, что это временный шаг, призван обеспечить как можно большее количество жителей области светом и позволить работать предприятиям.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага,

– сообщил чиновник.

График отключений для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области: