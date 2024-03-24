В Харькове и области введут почасовое отключение света: стал известен график
Источник:Олег Синегубов
В результате ракетной атаки 22 марта в Харьковской области значительные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Большое количество местных жителей остается без света.
Из-за сложной энергетической ситуации в регионе начнет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Ограничения продлятся с 25 по 31 марта.
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На Харьковщине введут ограничения
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заверил, что это временный шаг, призван обеспечить как можно большее количество жителей области светом и позволить работать предприятиям.
Специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага,
– сообщил чиновник.
График отключений для Харькова:
- Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
- Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
- Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
- Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Для области:
- Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
- Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
- Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
- Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.