Резников предлагает ввести обязательную военную подготовку: о каких категориях населения говорится
Источник:Украинская правда
Украинское общество может полностью адаптироваться к военному положению. Представители разных сфер должны быть готовы обороняться.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что государственные служащие перед началом работы должны проходить обязательную военную подготовку.
К теме Отключение Запорожской АЭС и отражение наступления врага на Донбассе: основное за 183 день войны
Министр отметил, что это касается и выборных должностей.
Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.
– сказал Резников.
"Умная милитаризация"
По словам министра, в Украине следует проанализировать сферы жизни и определить, людям каких профессий необходимо уметь оборонять. Резников предлагает назвать такой процесс "умной милитаризацией". Он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с процессами в россии.
"Милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и россии и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", – объяснил Резников.
Другие заявления Резникова
Министр обороны заверил, что украинские защитники и защитницы набирают мощь в войне. По его словам, поле боя стабилизировалось и это в пользу Вооруженных Сил.
Резников сказал, что Украина избежала худшего сценария. Он ожидает нового этапа войны.
Кстати Флагман российского флота потопил наш "Нептун", – Резников о перспективах украинского оружия
Кто нужен для армии
В украинской армии пока нет недостатка военных. Однако, как сказал Резников, есть необходимость в конкретных специальностях. Речь идет об операторах БПЛА, специальных айтишниках, связистах, артиллеристах.
Это связано с тем, что Украина получает современное военное оборудование натовского стандарта. Следовательно, нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть этими системами.
Обратите внимание – каким может быть развитие войны: смотрите видео