Контрнаступление ВСУ: топ-генерал США объяснил, что обеспечит наибольшую огневую мощь

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что наибольшую огневую мощь для контрнаступления Украины обеспечат танки. Они очень важны для обороны.

Об этом Милли сказал во время визита во Францию. По его мнению, модернизированные современные танки станут фундаментальным компонентом успеха Украины.

Смотрите также Военный эксперт объяснил, почему сейчас не заметно контрнаступление, как это было на Херсонщине

Наибольшую огневую мощь для контрнаступления ВСУ обеспечат танки

По словам топ-генерала, танки очень важны как для обороны, так и для наступления.

Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение их использовать, станут фундаментальным компонентом для успеха Украины,

– отметил командующий Вооруженными силами США.

Он подчеркнул, что танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, когда начнется контрнаступление Украины. Поэтому тяжелая бронетехника, которую ВСУ уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления, чем самолеты.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это осознают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", – добавил Милли.

Готова ли Украина к контрнаступлению

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко считает, что ВСУ имеют большое количество резервов, которые готовы к контрнаступлению. В то же время Украина еще получает всю необходимую технику.

По его словам, если президент говорит, что мы готовы, значит – мы готовы.

"Но вопрос насколько это будет быстро – смотря каким размахом он меряет – это будет через несколько дней или будет в середине лета. Точных дат точно никто не назовет", – отметил Костенко.