Для Лукашенко наступают плохие времена, – Огрызко о встрече белорусского диктатора и Путина

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко поехал за поддержкой к главе Кремля Владимиру Путину. Безусловно, белорусский диктатор будет просить у Путина деньги.
Ведь в таких условиях, которые сложились, других вариантов, кроме как просить деньги, у него нет. Такое мнение в эфире высказал дипломат Владимир Огрызко.
Обратите внимание Путин может попросить у Лукашенко признать Крым российским в обмен на деньги, – Яковенко
По его словам, даст ли Путин какой-то капитал для Лукашенко – вопрос риторический и многофакторный. Нельзя однозначно сказать, что будет происходить на встрече диктаторов.
Но я боюсь, что для Беларуси и для Лукашенко персонально наступают на самом деле плохие времена,
– отметил Огрызко.
Он отметил, что такая ситуация приближает президента Беларуси в необходимости либо полностью "поднять руки", либо попробовать еще раз обмануть Путина.
Российские пропагандисты против Лукашенко
Категория "журналистов" – российских пропагандистов, как отметил дипломат, вдруг заговорили, что поведение Лукашенко – плохое, а Россия должна на самом деле забрать 6 областей и не бросать в опасности россиян, живущих в Беларуси.
"Российская пропаганда просто так это не говорит. Это означает, что в информационное пространство "вбрасывают" тему, которая потом начнет жить дальше", – добавил Огрызко.
Огрызко сказал, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко: смотрите видео
Коротко о встрече Путина и Лукашенко
- Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне задержания журналиста Романа Протасевича решили встретиться 28 мая в Сочи.
- Белорусский журналист Змицер Мицкевич считает, что такая встреча не будет слишком приятной.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Беларуси угрожает безопасности нашего государства.