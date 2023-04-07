Организованный выход россиян из Крыма и Донбасса – Пионтковский о едином основании для переговоров

Провал российской армии на фронте оказывает значительное влияние на риторику и дальнейшие действия страны-агрессора. Она должна выйти с территории Крыма и Донбасса и это может произойти благодаря успешному контрнаступлению ВСУ и последующим переговорам.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он объяснил позицию США и Запада по этому вопросу.

Смотрите также Зеленский собрал Ставку: одна из тем – предотвращение утечки о планах ВСУ

Будут плыть на лодочках из Крыма

Позиция США, Запада и Украины едина – Россия должна вывести свои войска с территории, в том числе и из Крыма. Это может быть достигнуто путем комбинаций военных и политических средств, подчеркнул Андрей Пионтковский на словах главы ГУР МО Кирилла Буданова.

Андрей Пионтковский о подготовке российских пропагандистов к контрнаступлению ВСУ: смотреть видео

"Когда Украина будет успешно наступать на Крым, Москва будет вести переговоры об организованном выходе из того же Крыма. Мы не собираемся их (россиян – 24 Канал) уничтожать. Пусть сядут на баржи, лодочки и уплывут из Крыма. Им нужно выходить и из Донбасса. Когда результат войны станет ясен, капитуляция и выход российских войск должен проходить в результате определенных переговоров", – сказал публицист.

Контрнаступление ВСУ: последние события