Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він пояснив позицію США та Заходу щодо цього питання.
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Плистимуть на човниках з Криму
Позиція США, Заходу та України єдина – Росія має вивести свої війська з території, в тому числі й Криму. Це може бути досягнуто шляхом комбінацій військових та політичних засобів, наголосив Андрій Піонтковський на словах голови ГУР МО Кирила Буданова.
Андрій Піонтковський про підготовку російських пропагандистів до контрнаступу ЗСУ: дивитись відео
"Коли Україна успішно наступатиме на Крим, Москва вестиме перемовини про організований вихід з того ж Криму. Ми не збираємося їх (росіян – 24 Канал) знищувати. Нехай сядуть на баржі, човники і поїдуть з Криму. Їм треба виходити й з Донбасу. Коли результат війни стане зрозумілим, капітуляція і вихід російських військ має проходити в результаті певних перемовин", – сказав публіцист.
Контрнаступ ЗСУ: останні події
- В мережі 7 квітня з’явилися засекречені військові документи, у яких йдеться про плани США і НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Припускають, що за цим стоїть Росія.
- В ГУР МО пояснили, що ворог готовий зробити все, аби зараз розхитати та дестабілізувати ситуацію в інформаційному середовищі України. Це робиться для того, аби уповільнити контрнаступ та зірвати плани Заходу щодо постачання озброєння.
- Чи справді Росія володіє інформацією щодо українського контрнаступу – відповідь можуть озвучити незабаром. Міноборони США взялося розслідувати цю ситуацію.