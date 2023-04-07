Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він пояснив позицію США та Заходу щодо цього питання.

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Плистимуть на човниках з Криму

Позиція США, Заходу та України єдина – Росія має вивести свої війська з території, в тому числі й Криму. Це може бути досягнуто шляхом комбінацій військових та політичних засобів, наголосив Андрій Піонтковський на словах голови ГУР МО Кирила Буданова.

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"Коли Україна успішно наступатиме на Крим, Москва вестиме перемовини про організований вихід з того ж Криму. Ми не збираємося їх (росіян – 24 Канал) знищувати. Нехай сядуть на баржі, човники і поїдуть з Криму. Їм треба виходити й з Донбасу. Коли результат війни стане зрозумілим, капітуляція і вихід російських військ має проходити в результаті певних перемовин", – сказав публіцист.

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