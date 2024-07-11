Сколько самолетов нужно Украине: Свитан назвал приблизительные цифры

Дания и Нидерланды начали передавать Украине западные истребители F-16. Они будут летать в украинском небе летом 2024 года. А Польша готова передавать ВСУ свои самолеты МиГ-29 при условии, если Украина получит западные от союзников.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Польше есть, как минимум, 1 полноценная эскадрилья, которая насчитывает ориентировочно 14 самолетов.

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Польские МиГ-29 – это модернизированные самолеты

Свитан объяснил, что с помощью таких самолетов Украина сможет применять часть европейского вооружения.

"Даже 1 такая эскадрилья восстановит наши потери в летном парке. Такие модернизированные самолеты дадут нам возможность использовать часть вооружения, которое передается Украине. Они повысят коэффициент работы для украинских Воздушных сил, но это не кардинальное решение", – озвучил Свитан.

Украине нужно 3 – 5 бригад самолетов

По мнению военного эксперта, чтобы полностью перевооружить украинский парк Воздушных сил ВСУ понадобится 5 бригад самолетов. Каждая такая насчитывает около 40 единиц.

1 бригады самолетов недостаточно. Чтобы было преимущество в небе необходимо 3 бригады, в 1 такой – 40 самолетов. Еще 8 нужно для контрольных полетов летного состава, в общем 128 – 150 самолетов нужно Украине. А если смотреть на ситуацию реально, то надо 5 бригад самолетов,

– считает Свитан.

МиГ-29 и F-16 похожи по функционалу

Эти самолеты похожи по назначению, но в F-16 большая номенклатура вооружения. А вот МиГ-29 использовать так, как будут применяться F-16, не удастся, потому что этот самолет имеет ограниченное количество ракет для вооружения.