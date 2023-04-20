Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что оружие, которое на этот раз Украина получает от Соединенных Штатов Америки, уже понадобится для контрнаступательных действий.

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На фоне заявлений от Министерства обороны Украины о начале контрнаступательных действий США объявили об очередном пакете военной помощи.

Что передаст США

Пакет военной помощи от США содержит артиллерийские снаряды разных калибров, 155-ми и 105-мм, боеприпасы для Himars, 9 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, технику обеспечения и т.п.

Это все, что необходимо для повседневного ведения боевых действий украинской армии. Возможно, это зайдет в тот запас, который пригодится нам при контрнаступательных действиях,

– подчеркнул военный эксперт.

Важно, что пакет помощи содержит немало боеприпасов для артиллерии, который потребуется для отвоевания своих территорий во время контрнаступления.

Попович о возможностях оружия, передаваемого Украине США: смотреть видео

США мощно помогают Украине в борьбе с врагом