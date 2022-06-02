Для Путина это смертеподобно, – объяснил Гудков, что сдерживает Россию от ядерного удара

Россия решила в очередной раз напомнить миру свой давний шантаж и провела ракетные учения с ядерным вооружением. Однако эксперты уверяют, что Кремль не применит ядерное оружие, потому что Путин боится ответного удара.

Об этом 24 каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков.

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Что сдерживает Россию от ядерного удара

Он говорит, что применение ядерного оружия не зависит от фейкового признания оккупированных территорий Украины российскими, как считают некоторые украинцы.

Бывший депутат заверил, что если бы Россия могла применить ядерное оружие , не опасаясь "получить по лицу", то оно бы давно это сделало.

Удерживает Кремль от применения ядерного оружия вовсе не оккупированные территории (то, что они еще не успели объявить их русскими), а жесткая реакция Запада и Китая. Если Путин это сделает, то ответный ядерный удар будет по его бункерам,

– подчеркивает Гудков.

"Но я бы лично совсем это не исключал. Но для Путина это смертеподобно, он это понимает и умирать не собирается. Ведь умирающие люди не просят отменить санкции в обмен на разблокировку портов и т.д.", – подытожил он.

Может ли Путин применить ядерное оружие

Он добавил, что недаром Байден уверенно говорит, что у его разведки нет данных о качестве реальных попыток подготовки к применению ядерного оружия, даже несмотря на то, что Путин объявил какие-то ядерные учения.

По словам Гудкова, очевидно, что у американской разведки есть точная информация, возможно, у них даже есть агенты среди близкого окружения Путина.

Гудков о вероятности применения Россией ядерного оружия:



Шантаж ядерным оружием от России

1 июня появилась информация, что Россия испытывает стратегические комплексы "Ярс" . Речь идет о ракетах, которые способны нести ядерные боеголовки. Но Алексей Арестович отметил, что можно вообще не обращать на это никакого внимания.

Минобороны США также отрицает угрозу применения Россией ядерного оружия . Также сообщается, что правительство США ежедневно следит за ядерным потенциалом России.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему не исключает риска применения Россией ядерного оружия. По его словам, прежде всего доверия к Кремлю уже нет.

Отметим, что государство-агрессор от начала вторжения не прекращает напоминать, что имеет ядерное оружие. Эксперты убеждают, что это просто устрашение, и оно будет раздаваться до конца войны.

Однако в Сенате США таки предполагают, что Путин может применить ядерное оружие из-за собственного поражения и военных успехов Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович допустил , если Кремль решится использовать ядерное оружие, то получит ответный ответный удар. В бункере скрыться не получится, потому что НАТО и США разработали специальное ядерное оружие.

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