Ищет возможности укусить за горло, – Давидюк объяснил, может ли Кадыров сбросить Путина

Рамзан Кадыров сделал гневное заявление по поводу сдачи российскими войсками Лимана. Таким образом глава Чечни бросает вызов Владимиру Путину.

Такое мнение 24 каналу высказал украинский политолог Николай Давыдюк. Он напомнил, что Кадыров обвинил в потере Лимана русского генерала Александра Лапина.

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По словам политолога, такое заявление Кадырова не имеет ничего общего с конструктивной критикой.

Если бы его действительно беспокоила сдача Лимана, руководитель Чечни не просто раскритиковал бы Лапина, а мог бы предложить кого-то ему на замену. Однако на самом деле Кадыров ищет возможности укусить Путина за горло,

– подчеркнул Давидюк.

"Кадыров уже копает под Путина"

По его мнению, глава Чеченской Республики больше не готов мириться с отведенной ему в России ролью.

Он уже наметил себе должности, в которые хотел бы попасть: глава Росгвардии, Генштаба, министр, в президенты баллотироваться. А если ничего не получится, то просто получить независимость для своей республики,

– сказал Давидюк.

Однако Кадыров пока не готов идти в прямую атаку против президента России.

"Председатель Чечни видит, что Путин еще достаточно "долгорукий", чтобы до него достать. Но Кадыров уже копает под Путина, в этом случае через его генералов", – добавил политолог.

Критикуя Лапина, Кадыров направляет претензии к Путину

Давыдюк считает, что, критикуя генерала Лапина, Кадыров выдвигает претензии за потерю Лимана непосредственно президенту России. Ведь известно, что Путин лично отдает приказы своим подчиненным по всем направлениям фронта.

Если для широкой аудитории в России потеря Лимана читается как вина генерала Лапина, то элитарно и на Западе, и в России понимают, что виноват Путин. То есть Кадыров говорит, что Путин сдал Лиман, отдавая неправильные приказы Лапину,

– объяснил политолог.

Он добавил, что таким образом в стране-агрессоре происходит "коммуникация между альфа-самцами".

Чего добивается руководитель Чечни

По словам Давидюка, своими заявлениями глава Чечни пытается загнать Путина в ловушку. Ведь, говоря о некомпетентности генералов, надеется, что глава Кремля назначит его на высокий пост, который развяжет ему руки.

Однако первое, что сделает Кадыров – не в Украину пойдет, а на Путина. Глава Кремля тоже прекрасно понимает, что хищники 90-х уже подросли и готовы убить своего вожака, чтобы занять его место. Они устали воровать по 1 – 2 миллиарда. Они хотят, как Путин, воровать по 100 – 200 миллиардов, иметь такие же самолеты, яхты,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что для Путина Кадыров – откровенный конкурент, сейчас провоцирующий российского диктатора на определенные решения внутри российской армии.

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