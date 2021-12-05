Для скоростной трассы: оккупанты отбирают дома и хотят полностью снести село в Крыму

Оккупационные власти в Крыму хотят снести десятки домов в селе Заречное Симферопольского района. Все потому, что там должны построить участок трассы "Таврида".

Последняя должна стать объездной дорогой из Симферополя в Ялту. Люди не хотят, чтобы сносили их дома и выступают против.

К теме Если бы Турчинов приказал оборонять Крым, то Донбасса и не было бы, – Коцюбайло

Оккупационные власти хотят снести село и построить трассу в Ялту

Для отрезка трассы "Таврида", ведущей в Ялту, в селе Заречное изымут 177 участков и снесут 58 домов. Многие крымчане против этого варианта строительства,

– говорится в сообщении.

Они просили оккупационные власти проложить дорогу в обход села и Аянского водохранилища по военному полигону. Последний сейчас контролирует минобороны России. Однако людям рассказали, что там отказали.

Спор длится уже два года. Люди встречались с так называемым "русским главой" Крыма Сергеем Аксеновым, однако это не внесло никакой ясности в дело.

Два года люди живут в ужасе

"Из чиновников, с которыми мы общались, ни одного не осталось: посадили или уволили. У нас осталось очень мало надежды, что все кончится хорошо. Два года люди в ужасе живут, под угрозой оказаться под бульдозерами", – объяснила жительница села Наталья Гапич.

В ноябре Аксенов заявил, что так называемая "власть" приняла окончательное решение и трасса "Таврида" пройдет:

вдоль Аянского водохранилища;

через 177 земельных участков;

а также 58 домов, которые придется снести.

Кроме того, он цинично заявил, что с 22 ноября заработает общественная приемная, куда люди смогут обратиться. Информацию о "сносе и компенсациях за него разместят на сайте администрации Симферопольского района и Добривского поселения".

Однако пока местные жители и так называемые пророссийские активисты, выступившие в защиту своих домов от трассы "Таврида", столкнулись с обвинениями "в работе на Госдеп", а также обысками и уголовными делами.

Кратко о последних новостях по поводу оккупированного Крыма

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым вроде бы де-факто и де-юре стал российским после непризнанного ООН, ЕС, США, Украиной и ее союзниками "крымского референдума".

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что произошел фактический аншлюс Беларуси Россией. Поэтому у Украины появились дополнительно более тысячи километров границы, которую нужно защищать.

В ноябре украинская разведка сообщила, что Россия может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Ведь войска России сосредоточены вдоль оккупированного Крыма, восточной и северной границы с Россией и Беларусью.

Крым – не Россия: развенчиваем российские мифы, История обмана – смотрите видео